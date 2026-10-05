Под Липецком в СНТ «Сокол-2» мужчина погиб при пожаре в доме

Ранним утром 4 октября в Липецке случился пожар в СНТ «Сокол-2» на улице Центральной.Ранним утром 4 октября в Липецке случился пожар в СНТ «Сокол-2» на улице Центральной, участок 680.
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