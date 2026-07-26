МЧС предупредило новосибирцев о затяжных ливнях и граде 26 июля

«Ожидаются сильные дожди, грозы. При грозах очень сильные ливни, град в НСО в ближайший час, утром и днем 26 июля! Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112», — говорится в SMS-оповещении ГУ МЧС по региону.
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