В России взлетели нелегальные онлайн-продажи алкоголя

В 2023 году нелегальный рынок онлайн-продажи алкоголя в России вырос на 60%, достигнув 80 миллиардов рублей, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости.
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