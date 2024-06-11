НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Хм.... Совращение несовершеннолетнихГагарина впервые ...
  • Элеонора Коган
    И прошу вас написать о его судьбе.В Мурманской обла...
  • Элеонора Коган
    Спасите кита, пожалуйста, подлечите его.В Мурманской обла...

В России взлетели нелегальные онлайн-продажи алкоголя

В России взлетели нелегальные онлайн-продажи алкоголя

В 2023 году нелегальный рынок онлайн-продажи алкоголя в России вырос на 60%, достигнув 80 миллиардов рублей, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх