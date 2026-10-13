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Пятый канал

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Поразительное сходство: спутницу Богатырева сравнили с его бывшей женой

Поразительное сходство: спутницу Богатырева сравнили с его бывшей женой

Актер Марк Богатырев пришел на премьеру сериала «Полураспад» в Москве в компании эффектной блондинки, поразительно напоминающей его бывшую жену Татьяну Арнтгольц.

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