Кто родился 26 марта

Борис Романович Пайкин (59 лет), член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту. Был главой администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, первым заместителем начальника налоговой инспекции Центрального района города.
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