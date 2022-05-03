В отношении украинского националиста Владимира Шилова возбуждено уголовное дело по факту призывов к убийствам российских военнослужащих

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором украинский националист Владимир Шилов сообщает, что дал приказ не брать в плен российских военных, а убивать их на месте.
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