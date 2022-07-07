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БЕРЕЗОВСКИЙ: По ресурсам «Зенит» выглядит лучше «Спартака», бразильские ребята будут создавать рисунок игры

БЕРЕЗОВСКИЙ: По ресурсам «Зенит» выглядит лучше «Спартака», бразильские ребята будут создавать рисунок игры

- «Зенит» будет фаворитом в Суперкубке, - считает бывший голкипер «Зенита», «Торпедо» , «Химок» и «Динамо» Роман Березовский, который примет участие в матче ветеранов накануне Суперкубка России в составе «сине-бело-голубых».

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