UCI разрешил 48 россиянам выступить в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов разрешил 48 россиянам выступить в нейтральном статусе. Наряду с этим UCI отказал в его получении четырём спортсменам, включая белорусских: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.
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