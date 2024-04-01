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UCI разрешил 48 россиянам выступить в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов разрешил 48 россиянам выступить в нейтральном статусе. Наряду с этим UCI отказал в его получении четырём спортсменам, включая белорусских: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

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