Пригожин пообещал журналистам The Washington Post дать денег за «имена, пароли и явки» заказавших о нем статью о сделке с ВСУ

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал дать денег журналистам американской газеты The Washington Post за «имена, пароли и явки» заказчиков статьи, в которой упоминается якобы о его сделке с украинской разведкой.
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