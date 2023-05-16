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Пригожин пообещал журналистам The Washington Post дать денег за «имена, пароли и явки» заказавших о нем статью о сделке с ВСУ

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал дать денег журналистам американской газеты The Washington Post за «имена, пароли и явки» заказчиков статьи, в которой упоминается якобы о его сделке с украинской разведкой.

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