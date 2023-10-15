Израильская армия заявила о ликвидации еще одного командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации еще одного командира специального подразделения палестинского движения ХАМАС, который, по заявлению ведомства, был ответственным за резню в кибуце Нирим.
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