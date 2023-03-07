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Мудрик провел в запасе «Челси» второй матч подряд

Михаил Мудрик остался на скамейке запасных «Челси» во втором матче подряд.  Украинский полузащитник провел в запасе всю игру против «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

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