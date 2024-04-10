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В Москве прошла II Конференция «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы»

В Москве прошла II Конференция «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы»

В Москве состоялась II Конференция «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы». Данное мероприятие приурочено 90-летию со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина и 300-летию Российской академии наук.

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