В Москве прошла II Конференция «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы»

В Москве состоялась II Конференция «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы». Данное мероприятие приурочено 90-летию со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина и 300-летию Российской академии наук.
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