Отказавшемуся поддержать Россию Кортневу готовят новый удар

Артиста хотят лишить любых заработков в родной странеВ феврале 2022 года лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев однозначно высказался на политическую тему – поддерживать российскую точку зрения он не стал, раскритиковав руководство страны и людей, которые с ним были не согласны.
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