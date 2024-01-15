Отказавшемуся поддержать Россию Кортневу готовят новый удар

Артиста хотят лишить любых заработков в родной странеВ феврале 2022 года лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев однозначно высказался на политическую тему – поддерживать российскую точку зрения он не стал, раскритиковав руководство страны и людей, которые с ним были не согласны.