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Депутат Кошелев предостерег от покупки квартиры по доверенности

Депутат Кошелев предостерег от покупки квартиры по доверенности

При покупке квартиры на вторичном рынке основную часть документов должен предоставить продавец, все их можно разделить на два пакета: бумаги, необходимые для заключения сделки и те, которые позволят обезопасить покупателя от мошенничества.

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