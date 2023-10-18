Депутат Кошелев предостерег от покупки квартиры по доверенности

При покупке квартиры на вторичном рынке основную часть документов должен предоставить продавец, все их можно разделить на два пакета: бумаги, необходимые для заключения сделки и те, которые позволят обезопасить покупателя от мошенничества.
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