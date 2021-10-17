Соединения и воинские части Тихоокеанского флота на Камчатке готовы к приёму молодого пополнения

Младшие командиры изучили особенности работы с молодым пополнением, получили рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры.
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