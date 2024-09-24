Самые опасные женщины СССР: сколько врагов они уничтожили

Во время Великой Отечественной войны за нашу Родину сражались не только мужчины, но и женщины. Порой они становились для фашистов настолько опасными, что на некоторых из них начиналась персональная охота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии