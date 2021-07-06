Уэбер получил 4 минуты штрафа за 1:01 до окончания 3-го периода при счете 2:2. «Тампа» не реализовала большинство

Капитан «Монреаля» Ши Уэбер получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой за 1 минуту и 1 секунду до окончания третьего периода в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:3 ОТ, 1-3).
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