16+ человек, которые взяли и своими руками мастерски преобразили жилье

Рано или поздно интерьер квартиры, дома или комнаты приедается, и хочется чего-то нового. Для этого совсем не обязательно менять все сразу и целиком — иногда достаточно, например, перекрасить стены, добавить новые детали, и знакомая комната покажется совсем другой.