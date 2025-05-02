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Депутат Аксененко: с 1 июля тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

Депутат Аксененко: с 1 июля тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

С 1 июля тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России проиндексируют в среднем на 11,9%.

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Комментарии
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кромчанин
Поднимают тарифы, тем самым провоцируют инфляцию. Затем опять поднимают тарифы, объясняя повышение инфляцией и изношенностью труб. Дому, в котором я живу, тридцать лет. Капитальный ремонт теплотрасс во дворе  дома делался уже трижды, не считая ежегодных раскапываний и ремонта. В результате каждую неделю из колодца что-то  откачивают, заливая грязной водой двор. Говорят, что подземные воды. Но до первого капремонта всё было отлично. И сколько таких дворов в Рязанской области и  по России?
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