С 1 июля тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России проиндексируют в среднем на 11,9%.
Депутат Аксененко: с 1 июля тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
кромчанин
Поднимают тарифы, тем самым провоцируют инфляцию. Затем опять поднимают тарифы, объясняя повышение инфляцией и изношенностью труб. Дому, в котором я живу, тридцать лет. Капитальный ремонт теплотрасс во дворе дома делался уже трижды, не считая ежегодных раскапываний и ремонта. В результате каждую неделю из колодца что-то откачивают, заливая грязной водой двор. Говорят, что подземные воды. Но до первого капремонта всё было отлично. И сколько таких дворов в Рязанской области и по России?
Ответить
6 час.
Свежие комментарии