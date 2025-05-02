Депутат Аксененко: с 1 июля тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

кромчанин

Поднимают тарифы, тем самым провоцируют инфляцию. Затем опять поднимают тарифы, объясняя повышение инфляцией и изношенностью труб. Дому, в котором я живу, тридцать лет. Капитальный ремонт теплотрасс во дворе дома делался уже трижды, не считая ежегодных раскапываний и ремонта. В результате каждую неделю из колодца что-то откачивают, заливая грязной водой двор. Говорят, что подземные воды. Но до первого капремонта всё было отлично. И сколько таких дворов в Рязанской области и по России?