«Пари НН» будет сотрудничать с нижегородскими школами

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» намерен сотрудничать с школами Нижегородской области. Учебным организациям достаточно просто организовать уголок болельщика клуба, сообщил гендиректор ФК Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
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