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Рязанские новости

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Фиктивная регистрация рязанки в «чернобыльской» зоне привела к уголовному делу

Фиктивная регистрация рязанки в «чернобыльской» зоне привела к уголовному делу

Женщина получила выплаты, зарегистрировавшись в зоне с льготным социально-экономическим статусом. При этом фактически она продолжала постоянно жить в Михайлове.

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