Хруст с пользой: сколько соленых огурцов можно съесть без вреда

Соленые огурцы могут быть не только привычной закуской, но и источником полезных для организма веществ.
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Про молочную кислоту это к квашенным огурцам, рассол мутный, а соленые содержат соль от 4% рассола до 2,5% рассола, тогда как квашенные содержат рассол в 1,5 % не более, иначе процес квашения не начнется! Так сколько квашенных огурцов можно съесть? Не в штуках а в граммах, плиз.