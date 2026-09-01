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Пятый канал

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Хруст с пользой: сколько соленых огурцов можно съесть без вреда

Хруст с пользой: сколько соленых огурцов можно съесть без вреда

Соленые огурцы могут быть не только привычной закуской, но и источником полезных для организма веществ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Складан
Владимир Складан

Про молочную кислоту это к квашенным огурцам, рассол мутный, а соленые содержат соль от 4% рассола до 2,5% рассола, тогда как квашенные содержат рассол в 1,5 % не более, иначе процес квашения не начнется! Так сколько квашенных огурцов можно съесть? Не в штуках а в граммах, плиз.