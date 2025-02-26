Авксентьева: не нужно сажать в СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Суды не должны заключать под стражу обвиняемых, совершивших любые ненасильственные преступления независимо от степени тяжести, заявила депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
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