В посольстве Израиля заявили, что журналист АР снимал похищенную ХАМАС немку Лук

Журналист Али Махмуд, работающий в информационном агентстве Associated Press (AP), снял фотографии пикапа, на котором находилось тело похищенной гражданки Германии Шани Лук, удерживаемой ХАМАС, пишет РИА Новости.
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