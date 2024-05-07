Си Цзиньпин во Франции: в отличие от коллективного Запада, Пекин ищет европейской безопасности

5 мая председатель КНР Си Цзиньпин начал государственный визит во Францию, в ходе которого, по его собственному заявлению, опубликованному Центральным телевидением Китая, предполагается «углублённый обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном о развитии отношений Китая с Францией и КНР с Евросоюзом, а также о текущих важных международных и региональных вопросах».
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