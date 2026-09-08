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Газета.ру

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На Санторини владелец осла напал на активистку, борющуюся за права животных

На Санторини владелец осла напал на активистку, борющуюся за права животных

На греческом острове Санторини владелец осла напал на участницу акции протеста против использования животных в качестве транспорта для отдыхающих, пишет Daily Mail.

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