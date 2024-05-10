В Астрахани задержали распространителя метадона, из-за которого погибли пять человек

Закладчиком оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.фото: t.me/gumvdso--> В Астраханской области полиция задержала подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков, из-за которых погибли пять человек и ещё 14 человек попали в больницу.