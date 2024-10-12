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Классный кинотест, проверьте себя: Угадайте 5 самых популярных и всеми любимых фильмов с Хью Джекманом

Классный кинотест, проверьте себя: Угадайте 5 самых популярных и всеми любимых фильмов с Хью Джекманом

Росомаха всея Земли помечает… то есть отмечает сегодня свой день рождения! Хью Джекману — 56. Слабо вам поднять этот тест за его здоровье и угадать с ним 5-6 популярнейших фильмов! фото: YouTubeАвстралия стоит вверх ногами: сегодня, 12 октября 1968 года, родился ее великий и в лучшем смысле слова ужасный сын — Хью Джекман! Ужасный он не как сын, не как актер и не сам собой — во всех этих смыслах он ого-го! Ужас и трепет наводит его самый прославленный персонаж — Логан-Росомаха из франшизы «Люди Икс».

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