Их уже почти миллион. Вот так дети мигрантов захватывают наши школы: Никакой «языковой тест» не помеха

Русский наблюдатель Знаете, сколько в наших школах учатся детей мигрантов? Более 800 тысяч. Почти миллион – такими темпами скоро добьют до него, и легко перевалят и за такую гигантскую цифру.
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В феврале 1990 года в Таджикистане были столкновения, в том числе вооружённые, между различными группами, массовые беспорядки в столице республики Душанбе. Для подавления которых вначале организовывались отряды самообороны, затем были введены военнослужащие и сотрудники МВД с приказом стрелять на поражение. Среди убитых и раненых были как русские, так и граждане других национальностей. Впрочем, в то время нечто подобное прокатилось по всем республикам СССР.
С 1992 по 1997 год в Таджикистане продолжалась гражданская война, основной пик которой закончился летом 1993, дальше наблюдались лишь отдельные столкновения. После войны Таджикистан оказался одной из беднейших стран мира, в том числе из-за оттока русского населения. На котором в немалой степени держалось образование, здравоохранение, ключевые отрасли промышленности и др. Следует отметить, что по всем этим фактам в самом Таджикистане возбуждались уголовные дела, виновные в преступлениях получали длительные сроки. Это была не официальная государственная политика, а произвол некоторых националистических групп, которому в итоге Эмомали Рахмон сумел положить конец.