Следствие запросило арест тезки начальника кадрового главка Минобороны

Скандалы вокруг Министерства обороны России не умолкают. Накануне в ряде авторитетных Telegram-каналов распространилась информация о том, что против руководителя главного управления кадров МО Юрия Кузнецова начались следственные действия.
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