Царьград Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Globallookpress В Сирии резня "неверных", которую устроили мусульмане-радикалы.
"Мусульмане решительно осуждают": Эти слова так и не прозвучали в России. Военкор указал на страшное
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Голубь
И такие заехали миллионами в страну... в Москве, оказывается 500!!! клубов ММА, куда даже полиция не может зайти! Что это как не армия таких же головорезов? А визовый режим вводить так и не хотят. Это чтобы бородатые с замоташками не обиделись?
Ответить
6 час.
Иван Щукин
А что, есть такая книга!?
Ответить
6 час.
М
ММ
Ага, проявил себя поклонник "истинного ислама"! Ты бы хоть жизнь Мухаммеда изучил, да понял бы, откуда коран взялся и происхождение мусульманского терроризма. При тщательном изучении жизнь Мухаммеда и жизнь нашего незабвенного вечно живого Ильича на удивление схожи! Разве что Мухаммед не писал, а болтал. А что наболтал и когда никто не знает, ибо после его смерти собрали партсобрание, и проголосовали, что именно он сказал, а что не сказал! Ну, примерно как христиане на вселенских соборах решили про евангелия. А ты слишком неграмотен, чтоб тут судить о чем-либо.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии