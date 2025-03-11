"Мусульмане решительно осуждают": Эти слова так и не прозвучали в России. Военкор указал на страшное

И такие заехали миллионами в страну... в Москве, оказывается 500!!! клубов ММА, куда даже полиция не может зайти! Что это как не армия таких же головорезов? А визовый режим вводить так и не хотят. Это чтобы бородатые с замоташками не обиделись?

М

ММ

Ага, проявил себя поклонник "истинного ислама"! Ты бы хоть жизнь Мухаммеда изучил, да понял бы, откуда коран взялся и происхождение мусульманского терроризма. При тщательном изучении жизнь Мухаммеда и жизнь нашего незабвенного вечно живого Ильича на удивление схожи! Разве что Мухаммед не писал, а болтал. А что наболтал и когда никто не знает, ибо после его смерти собрали партсобрание, и проголосовали, что именно он сказал, а что не сказал! Ну, примерно как христиане на вселенских соборах решили про евангелия. А ты слишком неграмотен, чтоб тут судить о чем-либо.