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Как изменились цены на автомобили после февраля 2022 года

Как изменились цены на автомобили после февраля 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая, ФедералПресс. По данным маркетингового агентства «НАПИ», средняя стоимость новых автомобилей российского производства за период с февраля 2022-го по апрель 2025 года увеличилась более чем на половину.

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