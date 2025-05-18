Как изменились цены на автомобили после февраля 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая, ФедералПресс. По данным маркетингового агентства «НАПИ», средняя стоимость новых автомобилей российского производства за период с февраля 2022-го по апрель 2025 года увеличилась более чем на половину.
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