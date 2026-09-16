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Царьград

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В Нижегородской области продают овощной цех за 21 млн рублей

В Нижегородской области продают овощной цех за 21 млн рублей

В Нижегородской области выставлен на продажу комплекс недвижимости, в состав которого входит здание цеха по переработке овощей.

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