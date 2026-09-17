ABC News: главы Nvidia и OpenAI примут участие в ужине Трампа с Си Цзиньпином

Главы американских компаний Nvidia и OpenAI Дженсен Хуанг и Сэм Альтман собираются принять участие в официальном ужине президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.
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