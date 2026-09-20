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Царьград

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Цены на нефть Brent выросли более чем на 1%, достигнув $104,42

Цены на нефть Brent выросли более чем на 1%, достигнув $104,42

Мировые цены на нефть усиливают рост, превысив отметку 104,42 доллара за баррель. На 1.11 мск фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,19% от предыдущего закрытия, свидетельствуют данные торговых площадок.

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