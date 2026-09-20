Цены на нефть Brent выросли более чем на 1%, достигнув $104,42

Мировые цены на нефть усиливают рост, превысив отметку 104,42 доллара за баррель. На 1.11 мск фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,19% от предыдущего закрытия, свидетельствуют данные торговых площадок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Атомный век: Поче...
- Центробанк снизил...
- Центробанк снизил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым