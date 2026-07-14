Медицина как призвание: специалист из ЕАО рассказала о работе и зарплатах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля, ФедералПресс. В текущем году Тихоокеанский государственный медицинский университет открыл набор на бюджетные места: свыше шестисот позиций предусмотрено для программ специалитета и бакалавриата, а также 247 мест – для ординаторов.
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