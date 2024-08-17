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В США раскрыли, кого Киев направил в Курскую область: новости СВО на утро 18 августа

В США раскрыли, кого Киев направил в Курскую область: новости СВО на утро 18 августа

ВСУ готовили атаку на Курскую область больше года. WSJ: Киев направил в Курскую область сформированные на Запада резервы Обозреватели издания The Wall Street Journal выяснили, что киевский режим направил для вторжения в Курскую область сформированные и обученные на Западе резервы.

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