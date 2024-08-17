В США раскрыли, кого Киев направил в Курскую область: новости СВО на утро 18 августа

ВСУ готовили атаку на Курскую область больше года. WSJ: Киев направил в Курскую область сформированные на Запада резервы Обозреватели издания The Wall Street Journal выяснили, что киевский режим направил для вторжения в Курскую область сформированные и обученные на Западе резервы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии