ДрузьяКалькутта, Индия: 19 — 20 векhttps://artsgtu Одна цивилизация по всему миру, одна архитектура. Это Вам не Европа, это Калькутта, Индия 19-20 век.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🕯Таинственная атмосфера, красочные, порой пугающие образы, понятные и доступные изображения, немедленно вызывающие отклик и ассоциации- всё это есть в оракуле "Тайны Снежной Совы". 🐈⬛Итак, перейдём к описанию самой колоды и её секретов. Оракул состоит из 152 карт и разделён на блоки: ♠полный блок Ленорман 40 карт (доп. Король, Королева, Совы, Луна) ♣блок Оракула, который разделён на подблоки: 1. Персонажи 2. Предметы и Места 3. Инструменты 4. Воздействия 5. Сфера Воздействий 6. Чувства 7. Действия 8. Доп. Карты. ♦блок " Зодиак" - определение временных промежутков, характеристика личности, нумерология, ну а астрологи, я думаю, найдут этому блоку более широкое применение😁 А теперь бонусы, как и обещала👻 Сюрприз этой колоды в 4 дополнительных картах: 🌛2 бланк-карты "Всё в твоих руках", "По воле Высших Сил" 🌛карты "Лагуз" и " Коловрат", которые станут отличными помощниками не только в работе с этой колодой, но и в любых других практиках. Карта "Лагуз"- медитативная. Она отвечает за усиление интуиции, установку связи с Силами, получение информации и нахождение в потоке. Активируйте её, оговорите и наслаждайтесь результатом. Карта "Коловрат"- защитник в работе. Сонастройтесь с ней, поговорите, попросите включиться в работу и она станет незаменимым помощником для защиты от непрошенных астральных "Гостей", энергетического мусора и любого негатива, который Вы могли бы "подхватить" при работе с кверентами. Эта колода, как я уже говорила, подойдёт не только практикам, но и новичкам, ведь она не привязана к горе литературы (не считая Ленорман) и не требует заучиваний. В изображениях каждый найдёт что-то своё, понятное только ему. Любые ваши ассоциации будут правдивы и верны, если вы будете слышать свой внутренний голос, а Тайны Снежной Совы вам этом с удовольствием помогут❤Комментировать
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