Внеочередное заседание заксо состоится завтра

Уже завтра, 6 июня, депутаты заксобрания Свердловской области соберутся на внеплановое заседание. Как сообщили «Новому Дню» источники, знакомые с ситуацией, на заседании обсудят ряд законопроектов, поступивших из федерального парламента.
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