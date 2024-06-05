РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Понятно теперь почему в Челябинской области "ценным специалистам" было раздолье.Прокурор Челябинс...
  • Eduard
    ООН свинячья организация!России ограничили...
  • Геннадий Бережнов
    Мы эту категорию граждан через границу не пропускаем. Можно только вернуться на "У" и там умереть за нашу безопасность!Украинцев с ВНЖ в...

Внеочередное заседание заксо состоится завтра

Внеочередное заседание заксо состоится завтра

Уже завтра, 6 июня, депутаты заксобрания Свердловской области соберутся на внеплановое заседание. Как сообщили «Новому Дню» источники, знакомые с ситуацией, на заседании обсудят ряд законопроектов, поступивших из федерального парламента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх