Захватила рынок: доля продаж новостроек в рассрочку достигла половины

Доля продаж в новостройках Москвы в рассрочку превысила половину Доля квартир, которые приобретаются в рассрочку в новостройках Москвы, сейчас находится на максимальном уровне и достигает половины продаж Рассрочка на рынке новостроек Москвы стала одним из основных инструментов продаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)