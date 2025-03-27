Захватила рынок: доля продаж новостроек в рассрочку достигла половины

Доля продаж в новостройках Москвы в рассрочку превысила половину Доля квартир, которые приобретаются в рассрочку в новостройках Москвы, сейчас находится на максимальном уровне и достигает половины продаж Рассрочка на рынке новостроек Москвы стала одним из основных инструментов продаж.