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Захватила рынок: доля продаж новостроек в рассрочку достигла половины

Захватила рынок: доля продаж новостроек в рассрочку достигла половины

Доля продаж в новостройках Москвы в рассрочку превысила половину Доля квартир, которые приобретаются в рассрочку в новостройках Москвы, сейчас находится на максимальном уровне и достигает половины продаж Рассрочка на рынке новостроек Москвы стала одним из основных инструментов продаж.

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