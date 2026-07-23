«А почему Израиль не бомбит»: в США обсуждают войну против Ирана в одиночку В американских медиа живо обсуждается вопрос, связанный с возобновлением войны .
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«А почему Израиль не бомбит»: в США обсуждают войну против Ирана в одиночку В американских медиа живо обсуждается вопрос, связанный с возобновлением войны .
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