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Володин: РФ открыта к диалогу на равных

В понедельник Государственная Дума провела заключительное пленарное заседание восьмого созыва. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выступил с речью, в которой обозначил ключевые ориентиры внешней политики и межпарламентского взаимодействия.

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