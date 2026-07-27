Володин: РФ открыта к диалогу на равных

В понедельник Государственная Дума провела заключительное пленарное заседание восьмого созыва. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выступил с речью, в которой обозначил ключевые ориентиры внешней политики и межпарламентского взаимодействия.
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