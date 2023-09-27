Советник Ермака Лещенко заявили, что Залужный не фигурирует в уголовном деле

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является фигурантом уголовного дела.
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