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Советник Ермака Лещенко заявили, что Залужный не фигурирует в уголовном деле

Советник Ермака Лещенко заявили, что Залужный не фигурирует в уголовном деле

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является фигурантом уголовного дела.

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