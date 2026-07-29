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Порядок, государство

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Западная пропаганда работает на ура: европейцы платят за свое обнищание

Западная пропаганда работает на ура: европейцы платят за свое обнищание

Санкции ЕС обернулись значительным ухудшением экономики в блоке, пишет Rebelión. Сложилась ситуация, при которой местное население платит за иллюзию "независимости" и стремительно беднеет, а американские корпорации получают значительную прибыль.

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