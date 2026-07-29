Санкции ЕС обернулись значительным ухудшением экономики в блоке, пишет Rebelión. Сложилась ситуация, при которой местное население платит за иллюзию "независимости" и стремительно беднеет, а американские корпорации получают значительную прибыль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии