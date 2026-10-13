Журналист Сальтведт назвал страшными атаки медведей на лыжников в России

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт в интервью РИА Новости заявил, что поражен количеству медведей в России, которые ищут контакта с людьми во время спортивных соревнований.
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