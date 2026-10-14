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Сайт города Караганды

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Беркутчи из Карагандинской области отличился на Кубке Азии в ВКО

Беркутчи из Карагандинской области отличился на Кубке Азии в ВКО

На V международном фестивале «Шығыс салбурыны – 2026», который прошёл в Восточно-Казахстанской области, беркутчи Бүркітжан Назар из Осакаровского района Карагандинской области завоевал приз зрительских симпатий.

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