Александр Рар  - о переговорах по Украине: "На Пасху мы увидим какой-то документ"

Началась смена эпох, на наших глазах создаётся многополярный мир. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Рар в ходе заседания экспертного клуба Нины Димогло «Честный разговор», которое собрало несколько десятков экспертов, политиков из Молдовы, США, Италии и Германии, передает Noi.