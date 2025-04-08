Александр Рар  - о переговорах по Украине: "На Пасху мы увидим какой-то документ"

Началась смена эпох, на наших глазах создаётся многополярный мир. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Рар в ходе заседания экспертного клуба Нины Димогло «Честный разговор», которое собрало несколько десятков экспертов, политиков из Молдовы, США, Италии и Германии, передает Noi.
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