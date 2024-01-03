Стратегии местного развития. Какие заявки можно подавать

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности объявляет о запуске второго конкурса подачи заявок в рамках программы «ЛИДЕР» с целью отбора местных инициативных групп (МИГ) и утверждения стратегий местного развития для финансирования из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды.
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