Стратегии местного развития. Какие заявки можно подавать

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности объявляет о запуске второго конкурса подачи заявок в рамках программы «ЛИДЕР» с целью отбора местных инициативных групп (МИГ) и утверждения стратегий местного развития для финансирования из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды.