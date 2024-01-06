В Рождественскую ночь сотрудники астраханского МЧС будут дежурить во всех 78 православных храмах региона

В ночь с 6 на 7 января отмечается один из главных христианских праздников - Рождество Христово. В Астраханской области для обеспечения пожарной безопасности прихожан в эти святые дни задействованы сотрудники регионального МЧС.
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