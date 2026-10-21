Скотт Риттер: Дело не в том, что дроны ВСУ нашли брешь в российской ПВО. Они нашли брешь в логике этого конфликта Воздушные коридоры при налетах на Петербург закончатся для Прибалтики «стенкой» В минувшее воскресенье Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись самому массированному налету дронов ВСУ за все время СВО.