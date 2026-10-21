Скотт Риттер: Дело не в том, что дроны ВСУ нашли брешь в российской ПВО. Они нашли брешь в логике этого конфликта Воздушные коридоры при налетах на Петербург закончатся для Прибалтики «стенкой» В минувшее воскресенье Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись самому массированному налету дронов ВСУ за все время СВО.
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Давно пора перекрыть из Калининграда зону полета БПЛА из Польши в Литву. Считать, что это идет на наш анклав нападение из Украины (там узкий Сувалкский коридор между РФ и Белоруссией). Да и поставить корабли с ПВО в Финском заливе. Пусть сбивают все летящее!. Нашему МИДу: с Литвой не решен после войны вопрос о статусе Клайпеды (это бывшая территория Германии). Этот район официально Лит. ССР не передавался! Поэтому России, как приемлице СССР, надо отобрать этот кусок и присоединить к Калининграду.
А нельзя ли,чисто экономически,задавить этих прибалтийских сестриц?